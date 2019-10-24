شكرا لقرائتكم خبر عن "الشئون التربوية لأبناء فلسطين" يحث الدول المانحة على تسديد التزاماتها لـ "الأونروا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، الدول المانحة على تسديد التزاماتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في المواعيد المحددة، وإمكانية التمويل طويل الأمد لبرامج الوكالة وزيادة مساهماتها بما يتناسب مع الزيادة في حجم الخدمات المطلوبة.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الـ81 للمجلس اليوم "الخميس" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بصري صالح ومشاركة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، وممثلي مصر، والأردن، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

وأكد المجلس، ضرورة مواصلة العمل على توسيع قاعدة المتبرعين من الدول والمنظمات المختلفة وزيادة موازنة البرامج التعليمية في الدول العربية المضيفة، وعدم إلقاء أية أعباء إضافية على مجتمع اللاجئين والدول العربية المضيفة حتى تتمكن الوكالة من تأدية خدماتها على أفضل وجه.

ودعا المجلس إلى ضرورة أن يتم التواصل بين قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية مع البنك الإسلامي للتنمية في جدة بالتنسيق مع إدارة فلسطين والقدس بمنظمة التعاون الإسلامي بشأن توفير منح دراسية لمراحل البكالوريوس والدراسات العليا للطلبة الفلسطينيين.

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ووافق المجلس على طلب انضمام الاتحاد العالمي للمدارس العربية والإسلامية والدولية بالقاهرة (عضو منظمة التعاون الإسلامي) إلى مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين لما فيه من إثراء لعمل المجلس وخدمة قضية الطلبة الفلسطينيين.

وتمت المصادقة خلال أعمال المجلس على تقرير وتوصيات الدورة (100) للجنة البرامج التعليمية الموجهة للطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة التي عقدت في مقر الأمانة العامة بالقاهرة في الفترة 13 -17 أكتوبر الجاري.

وأكدت الوفود المشاركة في أعمال الدورة على ضرورة رفع معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى أرضه وحقوقه وتحسين مستوى العملية التربوية، والمساعدة على تخفيف الآثار المدمرة على العملية التعليمية التعلمية في ظل الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة ومواصلة إسرائيل بناء جدار الفصل العنصري واستمرار الاستيطان وعنف المستوطنين وارتفاع حدته في فلسطين.

وشددوا، على ضرورة دعم التعليم في مدينة القدس المحتلة، خاصة في ظل استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد المدينة وتهجير أهلها والعمل على تجهيل أبنائها الطلبة، وأيضاً مدى تأثيرات الخطة الاستراتيجية للتعليم في وكالة "الأونروا" على مستوى التعليم وتوصيات خاصة للأزمة المالية التي تعاني منها "الأونروا" وتأثيرها السلبي على الخدمات التعليمية لأبناء الشعب الفلسطيني من اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، إضافة إلى باقي الخدمات، وكذا البرامج الجديدة للأونروا والتي تدخل في إطار تفعيل العملية التربوية للطلبة من أبناء اللاجئين.