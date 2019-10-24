شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل مدعومة من تركيا بريف حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان (مقره العاصمة لبريطانية لندن) أن اشتباكات عنيفة تدور بين مسلحين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وفصائل موالية لتركيا بريف حلب الشمالى الشرقى.

وأضاف المرصد - فى بيان اليوم الخميس، أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة جرت بعد منتصف ليل الأربعاء على محور "الدغلباش" غرب مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، بين القوات الكردية فى المنطقة من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، ترافقت مع قصف مدفعي من القواعد التركية المتمركزة شمال حلب على مواقع القوات الكردية.



وكان المرصد السوري ذكر أن 4 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا قتلوا، وأصيب اثنان خلال عملية تسلل لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهة كفر كلبين في ريف حلب الشمالى.

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كما رصد قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية المتمركزة على أطراف مدينة أعزاز، استهدف مواقع القوات الكردية المتمركزة في جبهة مرعناز بريف حلب الشمالى.



كانت القوات التركية قد بدأت هجوماً عسكرياً، فى وقت سابق الشهر الجاري على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابى الذى دُحر مطلع العام الجارى على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

