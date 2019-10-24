شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: اغتصاب إسرائيل موارد فلسطين يحرم أهلها من تأمين مستقبل دولتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المملكة العربية السعودية أن اغتصاب الموارد الطبيعية للأراضى الفلسطينية من قبل القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل) وتجاهلها لبيئتها يحرمان الفلسطينيين من الأصول الحيوية التى يحتاجونها لتنمية وتأمين مستقبل الدولة الفلسطينية عند استقلالها وخلاصها من الاحتلال.

جاء ذلك فى بيان المملكة خلال الحوار التفاعلى مع المقرر الخاص المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة أمام اللجنة الإنسانية والاجتماعية والثقافية الثالثة ضمن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ74 والذى ألقاه السكرتير أول فيصل بن مشارى الماضى.



وأكد البيان - الذى أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، أن وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة اطلع على تقرير المقرر الخاص مايكل لينك، المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأحيط علما بما أشار إليه المقرر الخاص بشان عدم تعاون إسرائيل مع آليات الأمم المتحدة، منوها بأن مسألة عدم التعاون مع آليات الأمم المتحدة يعد خرقًا واضحًا للالتزامات القانونية الخاصة بالدول الأعضاء وعلى كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بها.



وأشار إلى أن حقوق الشعب الفلسطينى غير قابلة للتصرف خاصة الحق في تقرير المصير، وأن إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيادة التامة على الموارد الطبيعية وحق العودة، هي جميعها حقوق كفلتها الأعراف والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة التي يجب العمل على إنفاذها بشكل فوري وعاجل حيث إن حقوق الإنسان للجميع دون تمييز أو عنصرية.

Advertisements



ولفت البيان إلى أن المقرر الخاص في تقريره ذكر أن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال عليها التزامات بموجب القانون الدولي وعليها أن تحكم وفق المصالح الفضلى للسكان تحت الاحتلال، وأن تهدف إلى إنهاء احتلالها في أقرب وقت ممكن، ولكن إسرائيل ابتعدت كليا عن هذه المسؤوليات القانونية، والواقع أن احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية ما زال مستمرًا لأكثر من 5 عقود، وقد استولت فيه على الممتلكات الخاصة والعامة دون سلطة قانونية، ولقد اعتبرت الأرض الفلسطينية ملكًا لها لأغراض الاستحواذ.



واختتم البيان: "إن مصادرة إسرائيل للموارد المائية الفلسطينية ما هو إلا انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق واضح للمبادئ المتعلقة للحق في المياه".. مؤكدا تأييد المملكة التوصيات بمعالجة المشاكل الأساسية التي تطيل أمد الصراع ووقف الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.