- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة HMD Global تطلق الهاتف نوكيا 800 Tough والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
أطلقت شركة HMD Global الهاتف نوكيا 800 Tough الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة بـ 119 يورو.
وأوضحت الشركة الفنلندية أن الهاتف الجديد يزن 161 غراماً يتوافق مع المعايير العسكرية الصارمة MIL-STD-810G وفئة الحماية IP68، ويقاوم الماء والأتربة والسقوط من ارتفاع 1.8 متر على أرضيات صلبة مثل الخرسانة، والحرارة المرتفعة، والتي تتراوح بين -20 إلى 55 درجة مئوية.
ويأتي الهاتف الجديد مجهزاً بمعالج Qualcomm 205، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 512 ميغابايت، وذاكرة داخلية سعة 4 غيغابايت. وبشكل اختياري يمكن استخدام فتحة البطاقة الثانية لبطاقات microSD بسعة تصل إلى 32 غيغابايت.
ويضم الهاتف تطبيقات ووظائف مثبتة مسبقاً مثل واتس آب، وفيس بوك، والمساعد الصوتي غوغل آسيستنت. ويعتمد الهاتف على بطارية تستمر في العمل 43 يوماً، في وضع الاستعداد.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة HMD Global تطلق الهاتف نوكيا 800 Tough لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.