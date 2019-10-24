الرئيس اللبنانى يلتقى السفير الفرنسى لعرض التطورات التى تشهدها البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، صباح اليوم الخميس، فى القصر الرئاسى فى بعبدا، السفير الفرنسى لدى لبنان برونو فوشيه. Advertisements و وفقا لموقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء عرض لمجمل التطورات التى تشهدها الساحة اللبنانية، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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