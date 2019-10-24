شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين من مدينة نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الخميس، شابين فلسطينيين من مدينة نابلس. و وفقا لموقع وكالة الأنباء السعودية " واس"، أفادت مصادر محلية فى نابلس، بأن جيش الاحتلال، اقتحم منطقة الطور فى نابلس ، واعتقل الشاب خليل أبو شهاب، فيما داهمت قرية روجيب شرقًا واعتقل الشاب ثائر الحلبى، عقب مداهمة منزلى ذويهما وتفتيشهما.

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