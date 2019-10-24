شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بالكويت: تعيين سفير كويتى "غير مقيم" لدى فلسطين قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير الفلسطينى لدى الكويت رامى طهبوب، إنه سيتم تعيين سفير كويتى "غير مقيم" لدى فلسطين قريبا.

وأكد طهبوب- خلال ندوة عقدتها اللجنة الثقافية فى قسم العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، بعنوان (العلاقات الكويتية الفلسطينية في ضوء عضوية الكويت في مجلس الأمن)- قوة ومتانة العلاقات الفلسطينية الكويتية، والتى تمتد منذ بدايات القرن الماضى، مشيرا إلى أن عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن، كان لها أثر كبير على دعم الموقف الفلسطينى الدولى.



وفيما يتعلق بتطورات ما يسمى بـ (صفقة القرن)، قال السفير الفلسطينى لدى الكويت: "إن الرئيس أبومازن أطلق مبادرة للسلام تستند إلى قرارات مجلس الأمن، وذلك ردا على صفقة القرن (المشؤومة)، والتى أفشلها الفلسطينيون بكل فخر، وسيفشلون أى محاولة مستقبلية على شاكلة تلك الصفقة".