اخبار الخليج

إصابة 11 فلسطينيا بالأعيرة المعدنية والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال بالضفة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 11 فلسطينيا بالأعيرة المعدنية والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 11 فلسطينيا بالأعيرة المعدنية والاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، في مخيم (الأمعرى) برام الله وسط الضفة الغربية، كما هدمت القوات منزلا لعائلة فى المنطقة.

وقال شهود عيان، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم فجرا، وانتشر الجنود في أزقته، وأغلقت الطرق المؤدية إلى المنزل بعد أن أجبروا سكان المنازل المجاورة على إخلائها، قبل هدم المنزل المكون من طابقين.

Advertisements


وأضافوا، أن جنود الاحتلال عبثوا بمحتويات المنازل التي داهموها فى المنطقة، وأن مواجهات اندلعت فى المكان وفى حى سطح مرحبا بمدينة البيرة بمحافظة رام الله، أطلق خلال الجنود عشرات قنابل الصوت والغاز على المواطنين، كما اعتقلوا عددا من الشبان لم يتم التعرف عليهم بعد.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 11 فلسطينيا بالأعيرة المعدنية والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال بالضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا