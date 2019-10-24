شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 11 فلسطينيا بالأعيرة المعدنية والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 11 فلسطينيا بالأعيرة المعدنية والاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، في مخيم (الأمعرى) برام الله وسط الضفة الغربية، كما هدمت القوات منزلا لعائلة فى المنطقة.

وقال شهود عيان، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم فجرا، وانتشر الجنود في أزقته، وأغلقت الطرق المؤدية إلى المنزل بعد أن أجبروا سكان المنازل المجاورة على إخلائها، قبل هدم المنزل المكون من طابقين.

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وأضافوا، أن جنود الاحتلال عبثوا بمحتويات المنازل التي داهموها فى المنطقة، وأن مواجهات اندلعت فى المكان وفى حى سطح مرحبا بمدينة البيرة بمحافظة رام الله، أطلق خلال الجنود عشرات قنابل الصوت والغاز على المواطنين، كما اعتقلوا عددا من الشبان لم يتم التعرف عليهم بعد.