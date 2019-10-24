شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تهدم منزل عائلة فلسطينية للمرة الثانية فى أقل من عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الخميس، وللمرة الثانية في أقل من عام، منزل عائلة فلسطينية محكوم على خمسة من أبنائها بالسجن المؤبد وهناك سادس معتقل إداريا إضافة إلى سابع قتل برصاص جنود إسرائيليين في عام 1994.

وعملت جرافات إسرائيلية في ساعة مبكرة من اليوم على هدم منزل عائلة إسلام أبو حميد الذي حكم عليه بالسجن المؤبد قبل عدة أشهر بعد اتهامه بزعم قتل جندى إسرائيلى من الوحدات الخاصة في مايو من العام الماضي أثناء حملة اعتقالات بمخيم الأمعري للاجئين في مدينة رام الله بالضفة الغربية. وكانت العائلة قد أعادت بناء المنزل بعد أن هدمته قوات الاحتلال الإسرائيلية نهاية العام الماضي باستخدام المتفجرات. Advertisements ويقع المنزل في منطقة خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية بشكل كامل حسب اتفاق أوسلو بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

المنزل بعد هدمه للمرة الثانية

منزل العائلة الفلسطينية

منزل عائلة إسلام أبو حميد

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