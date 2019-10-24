إطلاق صافرات الإنذار في تجمعات إسرائيلية قرب غزة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-
أُطلقت صافرات الإنذار في تجمعات إسرائيلية، قريبة من قطاع غزة ، الخميس.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن صافرات الإنذار أُطلقت في عدة تجمعات، دون مزيد من التفاصيل.
وعادة ما تطلق صافرات الإنذار في إشارة إلى إطلاق صواريخ من قطاع غزة.
ولم يصدر بيان عن الجيش الإسرائيلي بشأن إطلاق صافرات الإنذار، كما لم تعلن أي جهة في قطاع غزة، أنها أطلقت قذائف باتجاه إسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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