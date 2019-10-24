تركيا تدشن حملة مساعدات لمتضرري السيول بالسودان

أنقرة/الخليج 365

تعتزم تركيا تدشين حملة مساعدات لصالح الضحايا المتضرريين من السيول التي تشهدها السودان منذ فترة؛ وذلك بموجب قرار من رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك بموجب القرار الصادر عن الرئيس التركي، والمنشور، اليوم الخميس، في الجريدة الرسمية.

وتم تكليف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بتنسيق الحملة المذكورة؛ على أن تقوم في وقت لاحق بإعلان الحسابات التي ستفتح بالبنوك الخاصة والعامة لتحول إليها المساعدات التي ستقدمها الولايات والبلديات، وغيرها من المؤسسات العامة، إلى جانب تبرعات يقدمها المواطنون لنفس الغرض.

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وأودت السيول الاخيرة بحياة 85 شخصًا، ودمرت قرابة 41 ألف منزل، وتركت ما بين 350 ألف و400 ألف شخص بلا مأوى، وفق تقديرات محلية وأممية.

ومنذ مطلع أغسطس/ آب الماضي، تشهد معظم ولايات السودان أمطارًا غزيرة وسيولًا، ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

وسبق أن قدمت تركيا مساعدات للمتضررين السودانيين، جراء السيول والأمطار، وأنشأت مخيمات في ولايتي "الخرطوم والجزيرة"عبر منبر المساعدات الإنسانية وتنسيق 18 منظمة تركية أهلية.

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