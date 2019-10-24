عراك بين متظاهرين ومؤيدين لحزب الله وسط بيروت

‏بيروت/ يوسف حسين/ الخليج 365



اشتبك عدد من المتظاهرين اللبنانيين، الأربعاء، مع آخرين هتفوا بشعارات سياسية مؤيدة لأمين عام حزب الله حسن نصرالله، في منطقة رياض الصلح بالعاصمة بيروت.



وتمكن الجيش اللبناني من فض العراك، من دون حديث عن وقوع أي إصابات، بحسب إعلام محلي.



وكان الجيش اللبناني فض مواجهات بين متظاهرين ومؤيدين للتيار الوطني الحر، الذي يرأسه وزير خارجية لبنان جبران باسيل، في منطقة مزرعة يشوع، بمنطقة المتن بجبل لبنان شرقي بيروت.



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ولليوم السابع على التوالي، يشهد لبنان احتجاجات بدأت رفضا لزيادة ضرائب ضمن موازنة 2020، قبل أن ترتفع سقف مطالبها إلى إسقاط الحكومة واستعادة الأموال المنهوبة.



ويوجه الرئيس اللبناني ميشال عون، ظهر الخميس، كلمة للبنانيين للتعليق على الأحداث التي تشهدها البلاد منذ أسبوع.

والإثنين، أقر مجلس الوزراء اللبناني مشروع موازنة 2020 بدون ضرائب جديدة، ورغم تعهد الحكومة بإجراءات إصلاحات إلا أن التظاهرات في البلاد لم تتوقف، ويصر المتظاهرون على رحيل رموز النظام السياسي، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين.

وحددت الحكومة اللبنانية، الخميس، موعداً لعقد جلسة لمجلس الوزراء للمباشرة بتنفيذ قرارات الورقة الإصلاحية التي كان قدمها رئيس الحكومة سعد الحريري، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.