- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن أول موجة برد خفيفة تبدأ يوم الجمعة، يصحبها انخفاض في درجات الحرارة من 3 إلى 7 درجات.
وقال الحصيني عبر حسابه في “تويتر” اليوم: “متوقع أول موجة برد خفيفة لهذا العام ١٤٤١هـ/ ٢٠١٩م من الجمعة 26/ 2/ ١٤٤١هـ”.
وأضاف: متوقع انخفاض في الحرارة من ٣ إلى ٧ درجات مئوية، وأكثر المناطق تأثرًا: (الشمالية، وتبوك، وحائل، والجوف)، متوقع أن تكسر الحرارة الصغرى ١٥ درجة، وباقي المناطق متوقع أن تكسر الحرارة الصغرى ٢٠ درجة مئوية.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني: أول موجة برد تبدأ غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.