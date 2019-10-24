الحصيني: أول موجة برد تبدأ غدًا

صحيفة الخليج الالكترونية

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن أول موجة برد خفيفة تبدأ يوم الجمعة، يصحبها انخفاض في درجات الحرارة من 3 إلى 7 درجات.

وقال الحصيني عبر حسابه في “تويتر” اليوم: “متوقع أول موجة برد خفيفة لهذا العام ١٤٤١هـ/ ٢٠١٩م من الجمعة 26/ 2/ ١٤٤١هـ”.

وأضاف: متوقع انخفاض في الحرارة من ٣ إلى ٧ درجات مئوية، وأكثر المناطق تأثرًا: (الشمالية، وتبوك، وحائل، والجوف)، متوقع أن تكسر الحرارة الصغرى ١٥ درجة، وباقي المناطق متوقع أن تكسر الحرارة الصغرى ٢٠ درجة مئوية.