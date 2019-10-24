وظائف شاغرة بالمعهد التقني لخدمات البترول

صحيفة الخليج الالكترونية

أطلق المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المعهد في مدينة الدمام.

وقال المعهد، إن الوظائف المتاحة على مسمى:

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. مدير السلامة والأمن (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (السلامة، والصحة المهنية)، أو المجالات ذات الصلة.

. محلل تطوير المناهج- التقنية: درجة الماجستير في تخصص تصميم المناهج، أو غيرها من المؤهلات المناسبة.

وأشار المعهد، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنـــــــــــا).