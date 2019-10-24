معلومات جديدة عن تأشيرة “مضيف”.. وهذه تكلفتها ومميزاتها

صحيفة الخليج الالكترونية

أفادت مصادر بأن المديرية العامة للجوازات، ووزارة الحج تدرسان آلية إدراج خدمة مضيف عبر نظام “أبشر”، والتي ستتيح للمواطن والمقيم استضافة الراغبين في زيارة المملكة على كفالتهم الشخصية لمدة 90 يوماً.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن تكلفة السنة الواحدة 500 ريال للفرد الواحد، مع إمكانية تكرار الاستقدام 3 مرات في العام، إضافة إلى تسجيل كل البيانات والمعلومات لمستضيف من مختلف الدول عبر تطبيق أبشر.

وتوقعت المصادر أن المضيف يستطيع استضافة من 3 إلى 5 معتمرين سنوياً، على أن يكونوا من الدرجة الأولى للمقيم، ولمن يشاء بالنسبة للمواطنين، ويتم قيدهم على السجل المدني أو الإقامة لطالب التأشيرة.

وتسمح تأشيرة مضيف للقادم بها بحرية التجول والحركة وحضور الفعاليات السياحية، والسكن سواء في فندق أو شقق سكنية أو داخل مسكن مستضيفه الذي يتوجب عليه رعايته وخدمته حتى مغادرته للبلاد.