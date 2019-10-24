نصائح كي تحافظ على هاتفك طوال العمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعاني البعض من تلف هواتفهم الذكية بصورة متكررة، ويضطرون إلى تغييرها كل فترة قصيرة؛ لما تتعرض له تلك الهواتف من أضرار تمنعها من تأدية وظائفها بكفاءة عالية.



ويتسبب الأمر في إهدار المال والوقت وضياع بعض البيانات والمعلومات الموجودة على الهاتف، مما يضر بأعمال وعلاقات مالك الهاتف؛ لذا سنعرض عليك بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها عند شرائك لهاتف جديد؛ كي تحافظ عليه أطول فترة ممكنة.

بمجرد أن تمتلك هاتفاً جديداً على الفور عليك البدء في عملية البحث عن حافظة لحماية الهاتف، فالحافظات السليكون من أفضل النوعيات التي يمكن أن تستخدمها لحماية هاتفك؛ لقدرتها العالية على امتصاص الصدمات وحماية جسم الهاتف من الكسر.

بعد أن تحصل على حافظة جيدة لهاتفك، ابدأ على الفور بالبحث عن حماية لشاشة الهاتف، ومن أفضل حاميات الشاشة، هي حامية بلاستيكية من البلاستيك الصلب نوعاً ما، ويتم لصقها على سطح شاشة الهاتف، ودورها حماية الشاشة من الكسر، وتتلقى بدلاً منها الصدمات القوية.

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احرص دائماً على وضع هاتفك في أماكن آمنة بعيداً عن أيدي الأطفال، على أن يكون في أماكن مرتفعة، ولكن في نفس الوقت آمنة؛ حتى لا يتعرض الهاتف للسقوط، مما سيضر مكونات الهاتف من الداخل.

حاول أن تحمي بطارية هاتفك، وتساعد في إطالة عمرها، وذلك بعدم تعريض الهاتف لدرجات الحرارة العالية أو الشمس، واحرص على إعادة شحن البطارية عندما تصل إلى 50 %، ولا تقم بشحنها؛ حتى لا تصل إلى 100 % بل اشحن البطارية حتى تصل إلى 80 أو 90 %، حتى تحصل على أطول عمر للبطارية.

لا تقم بتنزيل العديد من التطبيقات مجهولة المصدر؛ لأن تلك التطبيقات تضر بنظام تشغيل الهاتف، وستشعرك بأن هاتفك بطيء وبه مشكلة تقنية.

احرص على تنظيف هاتفك كل فترة من الأتربة والغبار والأوساخ، خاصة الذي يتراكم داخل فتحات السماعات وخلف البطارية؛ لأن تلك الأوساخ قد تؤثر مع مرور الوقت على كفاءة بعض أجزاء الهاتف.

دائماً استخدم سماعات الهاتف الأصلية وبطاريته الأصلية وشاحن البطارية الأصلي؛ لأن استخدامك لأشياء غير أصلية يتلف الهاتف؛ نظراً لعدم توافق بعض الأجزاء أو قلة كفاءتها مما يضر بكفاءة عمل الهاتف.