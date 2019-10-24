تعرف على طريقة إخفاء العناوين عند إرسال بريد إلكتروني لعدة أشخاص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

قد يضطر المستخدم إلى إرسال نفس رسالة البريد الإلكتروني إلى عدة أشخاص، ولا يرغب في أن يتعرف متلقو الرسالة الإلكترونية على بعضهم البعض.

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وفي هذه الحالة يمكن للمستخدم كتابة عنوان البريد الإلكتروني الخاص به في خانة المتلقي، وبعد ذلك يكتب عناوين الأشخاص المعنيين في خانة النسخة المخفية BCC في برنامج البريد الإلكتروني أو خدمة البريد على الويب. وتعمل هذه الطريقة مع أي عدد من عناوين البريد الإلكتروني، ولن يتمكن المتلقي من معرفة عناوين الأشخاص الآخرين، الذين تلقون نفس الرسالة.

وتجدر الإشارة إلى أن إخفاء عناوين البريد الإلكتروني للأشخاص المرسل إليهم تعتبر من الإجراءات المهمة، وذلك لأسباب تتعلق بالخصوصية والحفاظ على البيانات، كما أن هناك بعض المستخدمين لا يوافقون على كشف عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم للآخرين. بالإضافة إلى أن بعض الأشخاص يرون أن الرسائل الجماعية تعتبر من الأمور المزعجة، فضلاً عن أنها قد تكون من رسائل البريد المزعج Spam.