عوامل تسهل عليك عملية البحث في جوجل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

يستخدم الكثيرون محرك جوجل للبحث عن المعلومات والأخبار في الإنترنت، وفي ألمانيا وحدها تصل نسبة من يستخدمون محرك البحث هذا إلى 90 في المائة من مستخدمي الإنترنت الألمان، وفق ما ينقل موقع موبايل غيكس وموقع بيلد الألمانيين الإلكترونيين، وهنا بعض النصائح التي قد تسهل عليك عملية البحث كثيراً باستخدام محرك البحث غوغل:



- إذا أردتَ أن يُعرِّف لك موقع جوجل كلمة معينة، فضعها بعد كلمة define: مع نقطتين فوق بعض ملتصقة بها، مثلاً: define: اللغة العربية.

- إذا كنتُ تبحث عن جملة معينة بنفس ترتيب كلماتها فضَعْها بين حاصرتين " "، مثلاً: "السيف أصدق أنباءً من الكتب".

- إذا أردتَ البحث عن كلمة، وبعدها صفة لها مرادفات أخرى صحيحة ومستخدمة، فضع قبل الصفة مدَّاً ~، مثلاً: الطاقة ~المتجددة، وستجد في نتائج البحث أيضاً عبارات مرادفة مثل: الطاقة المستدامة.

- إذا أردت استبعاد كلمة معينة أو استثناءها، فبإمكانك استخدام إشارة الناقص – بحيث تكون ملتصقة بالكلمة المستبعدة، مثلاً: خبز –خميرة، وعندها تحصل على المقالات التي فيها كلمة خبز من دون كلمة خميرة.

- إذا أردتَ البحث عن سلعة معينة بسعر معين، فاكتب اسم السلعة، ثم ضع العملة والمبلغ الذي يبدأ السعر عندهما، ثم ضع نقطتين بجانب بعضها، ثم العملة، والمبلغ التي ينتهي السعر عندهما: سيارة مرسيدس $5000..$20000، وستجد على الأغلب سيارات المرسيدس التي أسعارها بين هذين السعرين بالدولار في هذه الحالة.

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- والمثال السابق ينطبق أيضاً على التاريخ، مثلاً: أفلام 2000..2005، وستجد على الأغلب أفلاماً من إنتاج السنوات بين عام 2000 وعام 2005.

- إذا أردتَ البحث عن كلمة معينة داخل موقع إلكتروني معين، فضَعْ كلمة site: مع نقطتين فوق بعض ملتصقة بها ثم اكتب عنوان الموقع الإلكتروني المطلوب، بحيث يكون ملتصقاً بما قبله، ثم ضع فراغاً، ثم اكتب اسم الكلمة التي تريدها، مثلاً: site:dw.com/ar العالم العربي .

- وإذا أردتَ الحصول على ملفات من نوع معين، مثلاً ملفات بي دي إف، حول موضوع معين مثلاً إنقاص الوزن، فاكتب الموضوع ونوع الملف بعد كلمة filetype: كالتالي: إنقاص الوزن filetype:pdf .

- العمليات الحسابية أسرع في غوغل من تطبيقات الهواتف الذكية والآلات الحاسبة، مثلاً إذا أردت حساب كم 20 في المائة في الألف فاكتب ببساطة:

20 % of 1000 وستحصل على النتيجة 200.

- وإذا أردتَ معرفة سعر الصرف بين الدولار واليورو فاكتب: dollar in euro.

- وإذا أردتَ معرفة الطقس في مدينة معينة، فاكتب كلمة weather ثم اسم المدينة، مثلاً: weather برلين.

وهناك غيرها الكثير والكثير من النصائح التي بإمكانها تسهيل البحث عليك في محرك البحث غوغل، والتي بالإمكان معرفتها في الكثير من المواقع على شبكة الإنترنت.