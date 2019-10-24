عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

ليس هناك شخص الآن يستطيع أن يستغني عن هاتف الذكي على الإطلاق، فأصبح الهاتف ملازمًا لصاحبه في كل مكان يوجد فيه، وعلى الرغم من هذه الحقيقة، فإن هناك العديد من الإمكانات والمميزات الموجودة في الهواتف الذكية، وبخاصة أندرويد، التي تغيب عن المستخدمين.



لذلك اليكم أسرارًا ومميزات لا يعرفها 90% من مستخدمي هواتف أندوريد.

أسهل طريقة لحفظ طاقة البطارية الخاصة بك

إذا قمت باختيار خلفية هاتف سوداء، وقمت بتقليل إضاءة الشاشة الخاصة بك، ستلاحظ أن بطارية الهاتف الذكي الخاص بك تحتفظ بالشحن مدة أطول من المعتاد بكثير، هذه الميزة غير متوافرة لجميع أجهزة الروبوت حتى الآن، لكنها نفذت بالفعل على معظم الهواتف الذكية سامسونج؛ فجربها!

تحويل النص إلى الكلام

هذا المقال لا تمكنك فقط قراءته، بل إنه يمكنك أيضًا الاستماع إليه إذا كان لديك هاتف ذكي يعمل بنظام تشغيل أندرويد؛ لذلك فإذا كنت تفضل الاستماع إلى المقالات والكتابات بدلاً من قراءتها، انتقل إلى إعدادات -> إمكانية الوصول وتشغيل خيار تحويل النص إلى كلام.

تحديد موقع جهازك من عن بعد

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انتقل إلى إعدادات -> الأمن > مشرفو الجهاز، وقم بتفعيل خاصية تحديد موقع هذا الجهاز عن بعد، إذا قمت بتلك الخطوات؛ فإنك الآن إذا فقدت هاتفك الذكي، يمكنك تحديد مكانه وقفله نهائيًّا أمام اللص، دون فقدان البيانات الخاصة بك عن طريق موقع find my device.

التحويل إلى وضع الزائر

إذا كنت ترغب في إعطاء الهاتف إلى شخص آخر بشكل مؤقت، ولكن في الوقت نفسه ترغب في الحفاظ على البيانات الشخصية سرية، كل ما عليك فعله هو استخدام وضع الزائر.

مرر اثنين من أصابعك من أعلى إلى أسفل، ثم المس رمز المستخدم في الجزء العلوي الأيمن. سوف تظهر أيقونة إضافة الضيف، وعليك أن تكون قادرًا على اختيار الإجراءات التي سيتم السماح للشخص التعامل مع الهاتف الذكي الخاص بك.

مكبر الشاشة

الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر في كثير من الأحيان ليست لديهم فكرة عن مدى إمكانية استفادتهم من تلك الميزة،.

انتقل إلى إعدادات -> سهولة -> إيماءات التكبير، وستكون قادرًا على تكبير أي جزء من الشاشة فقط عن طريق الضغط عليها مرتين. وضع نقطة ساخنة.

خاصية Hot spot

لا تحتاج إلى شراء مودم الجيل الثالث3G مفصل أو جهاز راوتر لاستخدام الإنترنت على أجهزة مختلفة الهاتف الذكي الخاص بك، يمكنك فعل ذلك بسهولة. انتقل إلى إعدادات -> Hot spot، وتشغيل تقنيةWLANالمحمولة.