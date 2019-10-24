تطبيق للتخلص من 'فوبيا الطيران'

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

بالرغم من أنّ العالم أصبح قرية صغيرة اليوم، وأصبح الكثيرون يحبون السفر والترحال نظراً لبعض ظروف المهام المهنية وللأغراض الترفيهية أو التعليمية أيضاً، إلا أنّ البعض لازالوا يعانون من الخوف الشديد تجاه «الطائرات» أو ما يُعرف بـ «فوبيا أو رُهاب الطائرات».

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التقنيات الحديثة المدهشة مهمتها تسهيل الحياة وكسر ذلك الحاجز، حيث أطلق الطيار الروسي المحترف «ألكسي غيرفاش» أخيراً، تطبيق يُعرف باسم «SkyGuru» ليساعدك على التخلص من هذا الخوف؛ إذا كان يتسلل إليك أو يسيطر على تفكيرك أثناء السفر، حيث يتيح للفرد مراقبة الرحلة عن طريق تحليل الأوضاع في الطائرة وسير الرحلة، فضلاً عن تحديد مصدر الضوضاء التي قد تُثير ارتيابهم وخوفهم أثناء الرحلة، لا سيما عند دخول الطائرة في مطبات هوائية ومناطق خطرة أثناء الأحوال الجوية السيئة، كما يُخبر التطبيق عن الأحوال الجوية، ويميز الأصوات المختلفة، ويعطي تفسيراً لها.

يتوفر التطبيق على أنظمة الهواتف الذكية « IOS» بتكلفة قدرها 19،99 دولار، إلا أنّه متاح بشكل مجاني على أنظمة الأندرويد، ومن مزايا التطبيق هو عدم حاجة المستخدم إلى اتصال بالشبكة العنكبوتية، فقط ينبغي عليه إعطاء المعطيات والتفاصيل حول الرحلة، ومن ثم يقوم البرنامج بالاستشعار ويقوم الميكروفون بالتقاط الصوت، ويبدأ يعمل بشكل طبيعي بعد ذلك، بإمكان هذا التطبيق تحليل ما يزيد عن 900 حالة مختلفة، وتجدر الإشارة إلى أنّ سيدة الأعمال وابنة الرئيس الأمريكي « إيفانكا ترامب» قد أشادت بالتطبيق عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ومن الطريف أن السيد «غيرفاش» علّق على تغريدة إيفانكا واهتمامها مخبراً أنّه في حالة من الصدمة!