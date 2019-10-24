أول خطوة عليك القيام بها قبل بيع حاسوبك القديم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

إن كنت تفكر جدياً في بيع حاسوبك القديم، فأول خطوة عليك القيام بها هي مسح بياناتك الخاصة عليه نهائياً، كي تحمي خصوصيتك وتتفادى القرصنة.



بيع الأجهزة الإلكترونية المستعملة بات من أخطر الأشياء التي يمكنك القيام بها في هذا العصر، نظراً إلى وجود برامج مختلفة تتمكن من إعادة كل بياناتك الخاصة التي كنت تحتفظ بها على الأجهزة، حتى لو قمت بمسحها من قبل.

وسواء أكان المشتري سيغير اللوحة الأم للحاسوب أم لا، فسيكون قادراً على قراءة القرص الصلب الخاص بك، إلا إذا قمت بتشفيره بكلمة مرور غير قابلة للتغيير.

ومن أهم الطرق التي ستمكنك من مسح جميع مستنداتك الخاصة، هي تلك التي نشرها موقع الـ"غارديان" البريطاني. والخطوة الأولى هي عمل نسخة احتياطية من البيانات الموجودة على حاسوبك عن طريق توصيل الهاتف مع جهاز الكومبيوتر ونسخ جميع ملفاتك عليه.

كما يُنصح باستخدام البرامج المجانية مثل "دي بي وايبر" والذي يقوم بالكتابة فوق أكثر من مسار وحتى 35 مساراً.

ويقوم "وايب درايف" بالكتابة فوق البيانات الخاصة بك تبعاً لعدد المرات المرغوبة كما يجري اختبار تحقق.

كما يوصي بالاحتفاظ بسجل، حيث يتم تخزين كل الملفات المهمة. وعليك حذف كل ملف على حدة بوضعه في "وايب درايف" وتحديد نوع المحو المطلوب. وإذا قمت بإخراج القرص الصلب والاحتفاظ به، لعرض جهاز الكومبيوتر للبيع، يوصى بحذف الآتي من أجهزة الكومبيوتر باستخدام البرنامج نفسه أو برنامج مشابه:

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- كل شيء في مجلد "المستندات".

- كل ملفات الإنترنت المؤقتة.

- كل ملفات تعريف الارتباط أو "الكوكيز".

- كل الملفات المتعلقة بالمسائل الشخصية والمالية المخزنة في المجلدات الأخرى غير "مجلد المستندات".

كما يمكنك أيضاً استعمال ممحاة مباشرة من قائمة المحتوى. كل ما يجب فعله هو النقر بزر فأرة (النقر الأيمن) على المستند الذي تريد مسحه ثم اختر ممحاة من قائمة المحتوى.

أما إذا كنت ترغب في تنظيف قرص الملفات المحذوفة، فعليك بمسح الملفات مباشرة من على حاسوبك.

وينقسم البرنامج إلى 3 أبواب مفتوحة: حذف الجدول الزمني والإعدادات والمساعدة. وعند حذف الجدول، انقر على المهمة الجديدة واختر إضافة البيانات. بعد ذلك، يمكنك النقر على مساحة القرص غير المستخدمة واختر محرك الأقراص الذي تريد إلغاءه.

وهناك برنامج ثانٍ يطلق عليه اسم "سي كلينر"، يخوّل لك إخفاء الملفات المؤقتة نهائياً التي تحتل أحياناً مساحات واسعة من القرص الخاص، ما يمنعك من تشغيل حاسوبك بشكل سريع.

ويمسح هذا البرنامج ملفات تعريف الارتباط والملفات النصية الصغيرة التي تحفظ تفضيلات التصفح الشخصية الخاصة بك.