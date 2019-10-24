كيف تحول رسائل 'واتس اب' الصوتية إلى نصوص؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019 متابعات_الخليج 365 عندما تصلك رسالة صوتية على تطبيق "واتساب" وأنت موجود في مكان لا تستطيع تشغيلها، فأنت مضطر لتجاهلها حتى يتسنى لك سماعها لاحقاً.

تطبيق Transcriber سيغير طريقة تعاملك في مثل هذه المواقف. Advertisements يقوم التطبيق بتحويل الرسائل الصوتية في "واتساب" إلى نصوص، بطريقة سهلة وبسيطة. بعد تنصيب التطبيق، اختر الرسالة الصوتية التي ترغب بقراءتها، ومن ثم انقر على خيار المشاركة، اختر تطبيق Transcriber، ستظهر لك شاشة تتضمن الرسالة على شكل نص. التطبيق متوفر مجاناً لهواتف "أندرويد" على "جوجل بلاي".

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