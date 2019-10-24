انستجرام يطلق ميزة جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

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أطلق تطبيق مشاركة الصور "انستجرام" ميزة جديدة متعلقة بالبث المباشر، تساعد المستخدمين في نشر البث الخاص بهم بشكل أوسع بين الأصدقاء، فالآن يمكن للمستخدم إرسال البث عبر رسالة مباشرة Direct Messages على تطبيق انستغرام لأي شخص يريد أن يتابع هذا البث، وهو ما يؤدي فى النهاية إلى زيادة المشاهدات والتفاعل على الفيديو بين جميع المستخدمين.



وذكر موقع engadget الأميركي، أن الشخص الذي يقوم بالبث المباشر سيجد في أسفل الفيديو رمزا جديدا يمكن الضغط عليه لإرسال هذا البث لجميع الأصدقاء بمجرد بداية الفيديو، وليس هذا فقط بل هذا الرمز سيكون متاح على أي بث مباشر، مما يساعدك في إخطار أصدقائك وحثهم على متابعة البث الذي ينال إعجابك على التطبيق.