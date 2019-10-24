السعودية.. تعيين الأمير فيصل بن فرحان وزيرا للخارجية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty كان فيصل بن فرحان يشغل منصب السفير السعودي في ألمانيا. صدر أمر ملكي سعودي، الأربعاء، بإعفاء إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بدلا منه. وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد تقرر تعيين العساف وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء. أخبار ذات صلة كما تضمنت الأوامر الملكية الصادرة اليوم إعفاء وزير النقل نبيل العامودي من مهام منصبه وعين بدلا منه صالح بن ناصر بن العلي الجاسر.

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