شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سقوط أمطار بالسعودية وارتفاع نسبى للحرارة بالإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس دول الخليج، اليوم، سقوط أمطار رعدية على أجزاء واسعة فى السعودية، بينما تشهد ممكبة البحرين طقسا رطبا وحار نسبيا، ومشمس فى الإمارات.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل وكذلك منطقتى تبوك والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما يستمر توقع تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من السواحل الشرقية والغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالى والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 14-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة شرقية إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

البحرين

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أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس، اليوم الخميس، فى مملكة البحرين سيكون رطباً وحار نسبياً مع وجود بعض السحب خلال النهار، وستكون درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية.

الإمارات

ناشد المركز الوطنى للأرصاد مستخدمى الطرق وقائدى السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، نظرا لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدنى مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها، وقد تنعدم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والغربية، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 9 صباح اليوم الخميس.

وسجلت درجة الحرارة العظمى فى أبو ظبى 33 درجة مئوية، وسيكون الطقس مشمسا.

الكويت

تشهد دولة الكويت، اليوم الخميس، طقسا غائما جزئيا، وسجلت درجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية.