سيرة ذاتية لصاحب الخبرة الدبلوماسية سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية الجديد

صحيفة الخليج الإلكترونية

أجرت المملكة العربية السعودية تعديلا وزاريا بتعيين صاحب الخبرة الدبلوماسية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزيرا للخارجية بديلاً من إبراهيم العساف.

يذكر أن الأمير فيصل بن فرحان شغل منصب سفير السعودية لدى ألمانيا على مدى الأشهر القليلة الماضية وكان قبلها مستشارا سياسيا بالسفارة السعودية في واشنطن. كما سبق أن تولى رئاسة مشروع مشترك مع شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات.

وينضم الأمير فيصل لمجموعة جديدة من كبار الدبلوماسيين السعوديين في الأربعينيات من العمر منهم سفيرا المملكة في الولايات المتحدة وبريطانيا.

فيما يلي السيرة الذاتية للأمير فيصل الذي صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للخارجية :

1996 – 1998 نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتشغيل والصيانة.

2001 – 2013 ممثلاً لشركة “بوينغ” في مجلس إدارة شركة السلام لصناعات الفضاء نائباً لرئيس المجلس ومن ثم رئيساً لمجلس الإدارة.

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2003 – 2017 شريكاً مؤسساً ورئيساً لمجلس إدارة شركة شمال للاستثمار.

2017 مستشارا بمكتب ولي العهد السعودي حتى تعيينه مستشاراً في وزارة الخارجية.

2018 – 2019 كبير المستشارين بسفارة المملكة في واشنطن.

2019 حتى تاريخه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

2017 حتى تاريخه عضواً بمجلس إدارة شركة الصناعات العسكرية السعودية.

2019 تعيينه وزيراً للخارجية.