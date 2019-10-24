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تعلق شاحنة في نفق بعقبة شعار عسير (صور)

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعلق شاحنة في نفق بعقبة شعار عسير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

تمكن رجال المرور، بعقبة شعار عسير، أمس الأربعاء، من سحب شاحنة كبيرة تعلقت داخل أحد الأنفاق، وذلك بعد اصدامها بالنفق.

وتعود التفاصيل، إلى أن الشاحنة اصطدمت بجوانب وأعلى النفق ثم تعلقت به، قبل أن يتمكن رجال المرور من إعادة العمل بشكل طبيعي داخل النفق حتى لا تتعطل حركة سير المركبات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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