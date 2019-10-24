شكرا لقرائتكم خبر عن تعلق شاحنة في نفق بعقبة شعار عسير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

تمكن رجال المرور، بعقبة شعار عسير، أمس الأربعاء، من سحب شاحنة كبيرة تعلقت داخل أحد الأنفاق، وذلك بعد اصدامها بالنفق.

وتعود التفاصيل، إلى أن الشاحنة اصطدمت بجوانب وأعلى النفق ثم تعلقت به، قبل أن يتمكن رجال المرور من إعادة العمل بشكل طبيعي داخل النفق حتى لا تتعطل حركة سير المركبات.

Advertisements