قانون ألماني جديد يُجيز دفن الحيوانات الأليفة بجوار أصحابها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قانون ألماني جديد يجيز دفن الحيوانات الأليفة بجوار أصحابها

الخميس 24 أكتوبر 2019

الخليج 365

أقر برلمان ولاية هامبورج شمالي ألمانيا، الأربعاء، قانوناً يجيز دفن الحيوانات المنزلية إلى جوار أصحابها.



وبموجب هذا القانون، سيكون من الممكن في غضون أشهر قليلة، السماح وبناء على رغبة سابقة للشخص، وضع جرة تحوي رفات الحيوان الأليف في قبر صاحبه.

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وعلى هامش الجلسة، قالت أولريكه شبار، المتحدثة باسم كتلة حزب الخضر لشؤون سياسة البيئة، إن الكثير من الناس لديهم اليوم علاقات عاطفية للغاية مع حيواناتهم المنزلية. ويمكن القول إن الحيوانات صارت تنتمي إلى العائلة.

وأضافت أن إتاحة الدفن في منطقة مقابر مشتركة هي فقط مجرد نتيجة لهذا.

وأشارت إلى أنه من المعقول أيضاً تخصيص مساحات معينة في المقابر لهذا الغرض، احتراماً لهؤلاء الذين يستغربون مثل هذه الأفكار.