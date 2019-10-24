- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قانون ألماني جديد يُجيز دفن الحيوانات الأليفة بجوار أصحابها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قانون ألماني جديد يجيز دفن الحيوانات الأليفة بجوار أصحابها
الخميس 24 أكتوبر 2019
الخليج 365
أقر برلمان ولاية هامبورج شمالي ألمانيا، الأربعاء، قانوناً يجيز دفن الحيوانات المنزلية إلى جوار أصحابها.
وبموجب هذا القانون، سيكون من الممكن في غضون أشهر قليلة، السماح وبناء على رغبة سابقة للشخص، وضع جرة تحوي رفات الحيوان الأليف في قبر صاحبه.
وعلى هامش الجلسة، قالت أولريكه شبار، المتحدثة باسم كتلة حزب الخضر لشؤون سياسة البيئة، إن الكثير من الناس لديهم اليوم علاقات عاطفية للغاية مع حيواناتهم المنزلية. ويمكن القول إن الحيوانات صارت تنتمي إلى العائلة.
وأضافت أن إتاحة الدفن في منطقة مقابر مشتركة هي فقط مجرد نتيجة لهذا.
وأشارت إلى أنه من المعقول أيضاً تخصيص مساحات معينة في المقابر لهذا الغرض، احتراماً لهؤلاء الذين يستغربون مثل هذه الأفكار.
كانت هذه تفاصيل خبر قانون ألماني جديد يُجيز دفن الحيوانات الأليفة بجوار أصحابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.