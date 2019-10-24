ما أهم المعلومات التي يقدمها "جوجل مابس" للمسافرين؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

بالنسبة لمعظم المتنقلين من مكان لآخر، يعد "جوجل مابس" الخيار الأول بين تطبيقات الملاحة، من أجل الوصول إلى الوجهة المطلوبة من أقصر، وأسلك، طريق وفي أقل وقت ممكن.



لكن بين أهم المعلومات التي يقدمها "جوجل مابس" للمسافرين، الموعد التقريبي للوصول الذي يكون في الغالب أقرب إلى الدقة، فكيف ينجح التطبيق في ذلك؟

في الواقع فإن الوقت التقريبي للوصول الذي يقدره "غوغل مابس"، نتاج لعدة معطيات، أهمها حالة الطرق.

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ويتعرف "جوجل مابس" على سرعة الطرق عن طريق بيانات يجمعها "غوغل" من مستخدمي التطبيق عبر هواتف "آيفون" وتلك التي تعمل بنظام "أندرويد"، علما أن المسافرين حول العالم يقطعون أكثر من 50 مليون كيلومترا بمساعدة "غوغل مابس" يوميا.

ويستخدم التطبيق البيانات التي يجمعها من هواتف المستخدمين للتعرف على حالة الطرق، ومن ثم إعطاء موعد تقريبي للوصول.

وبناء عليه، فإن دقة موعد الوصول الذي يظهره لك "جوجل مابس"، تتناسب طرديا مع عدد سائقي المركبات الذين يستخدمون التطبيق على الطريق الذي تسلكه.

يشار إلى أن معلومات الكثافة المرورية التي يقدمها "جوجل مابس" متاحة في نحو 60 دولة حول العالم، علما أن الشركة تسعى لتقديم هذه الخدمة على نطاق أوسع.