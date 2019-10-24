ميزة جديدة في تطبيق 'واتس آب'

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت صحيفة "Independent" البريطانية أنّ تطبيق "واتس آب" طرح ميزة جديدة، تسمح للمستخدمين بإقصاء الـ"Admin" أو المشرف على المجموعة "Group".



وفي التفاصيل، فإنّ التطبيق طرح خاصية للمشرفين على المجموعة، تمكّنهم من إقصاء باقي المشرفين، وتولي قيادة المحادثة.

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وتقوم خاصية "إلغاء المسؤول" أو "Dismiss As Admin"، بتجريد المشرف من مسؤولياته في المحادثة، ليصبح فرداً عادياً في المجموعة.

وأوضح موقع "WABetaInfo" أنّ هذه الميزة أصبح متوافرة في تطبيق "واتس آب"، بنسخته التجريبية على أنظمة "Android".

يُشار الى أنّ الـ"Admin" هو الشخص الوحيد القادر على إضافة أو إقصاء فرد من المجموعة "Whatsapp Group".