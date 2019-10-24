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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميزة جديدة في تطبيق 'واتس آب' والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلنت صحيفة "Independent" البريطانية أنّ تطبيق "واتس آب" طرح ميزة جديدة، تسمح للمستخدمين بإقصاء الـ"Admin" أو المشرف على المجموعة "Group".
وفي التفاصيل، فإنّ التطبيق طرح خاصية للمشرفين على المجموعة، تمكّنهم من إقصاء باقي المشرفين، وتولي قيادة المحادثة.
وتقوم خاصية "إلغاء المسؤول" أو "Dismiss As Admin"، بتجريد المشرف من مسؤولياته في المحادثة، ليصبح فرداً عادياً في المجموعة.
وأوضح موقع "WABetaInfo" أنّ هذه الميزة أصبح متوافرة في تطبيق "واتس آب"، بنسخته التجريبية على أنظمة "Android".
يُشار الى أنّ الـ"Admin" هو الشخص الوحيد القادر على إضافة أو إقصاء فرد من المجموعة "Whatsapp Group".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.