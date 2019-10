شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لماذا يرشح لنا فيس بوك أصدقاء لا نعرفهم؟ والان مع التفاصيل الكاملة

من الغريب أن يقترح عليك فيس بوك يومياً أصدقاء لا تربطك بهم صلة ولا يوجد بينكما أصدقاء مشتركون، فيسبوك لم يوضح الخوارزميات الخاصة به أو ربما المبررات لم تكن مقنعة للمستخدمين.



صار بإمكانك الآن تتبع الطريقة التي يرشح لك بها موقع فيسبوك أصدقاء جدداً عبر خاصية “أشخاص قد تعرفهم” People May you know!

إذ أصبح هناك أداة مجانية تدرج كل شخص يقترحه عليك فيسبوك في قائمة لمساعدتك على كشف كيف تستخدم المنصة معلوماتك الشخصية، بحسب صحيفة The Daily Mail البريطانية.

وفي أغسطس/آب الماضي، قالت إحدى المُستخدِمات إنَّ هذه الخاصية اقترحت عليها إضافة عمتها الكبيرة المفقودة منذ وقت طويل كصديق، على الرغم من أنَّ الاثنتين لم تلتقيا قط أو تتواصلا.

لكن الآن، أنشأ موقع Gizmodo تطبيقاً يُسمى “مفتش خاصية أشخاص قد تعرفهم” لاكتشاف كيف يأتي فيسبوك بهذه الاقتراحات التي يبدو العثور على روابط أو علاقات معها أمراً مستحيلاً.

وبينما يدَّعي فيسبوك أنَّ الخاصية تستعين بقائمة جهات الاتصال التي حمَّلتها عبر هاتفك، والأصدقاء المشتركين، والمدارس، ومسقط الرأس، والوظائف المشتركة، للعثور على الأصدقاء المحتملين، فهو يقول إنَّ الخاصية تستعين كذلك بأشكال أخرى من المعلومات.

وقد ظهر في وقتٍ سابق أنَّ فيسبوك يمكن أن يقترح “الأصدقاء” القريبين منك مكاناً بمساعدة الموقع المُدخَل على هاتفك، إضافةً إلى جهات الاتصال المشتركة وخاصية التعرف على الوجوه في الصور.

وأشار البعض إلى أنَّ الشبكة الاجتماعية تستخدم عناوين الآي بي (IP adresses) التي يدخل بها الشخصان إلى موقع فيسبوك، أو شبكتي الواي-فاي التي استخدماها، في ربط الملفات الشخصية، لكنَّ هذه المعلومة غير مؤكدة.

بمساعدة الناس على متابعة اقتراحات فيسبوك لإضافة أصدقاء جدد، يأمل الخبراء بموقع، Gizmodo في كشف المزيد عن كيفية عمل الخاصية.

كتبت الصحفية الأميركية كشمير هيل: “بما أنَّ فيسبوك لن يفصح عن المُدخَلات التي يستخدمها، أصبح الخيار البديل هو دراسة المعلومات التي ينتجها، أي تتبُّع اقتراحات الأصدقاء ومراقبة كيف تتغير من يومٍ لآخر”.

وأضافت: “بالنظر إلى الاقتراحات أو أنماطها، يمكن فهم العلاقات أو الروابط التي لم يوضحها فيسبوك في تفسيراته المصرح بها للعامة، ومحاولة اكتشاف كيف توصل إليها”.

وتابعت: “ندعوك للانضمام إلينا في هذا البحث. إذا كان ينتابك الفضول حول قدرة فيسبوك على تتبع العلاقات، يُرجى تحميل الأداة والبدء في دراسة النتائج التي يقترحها عليك فيسبوك”.

بمجرد الانتهاء من تحميل التطبيق (يمكنك تحميله من هنا)، الذي يعمل حالياً فقط على أجهزة كمبيوتر ماك، افتح المثبت وانسخ التطبيق إلى مجلد (Folder) التطبيقات الخاص بك.

من هنا، انتقل إلى مجلد التطبيقات وافتح التطبيق، الذي سيظهر بعد ذلك في شريط المهام.

ثم انتقل إلى إعدادات المفتش وأدخل بيانات دخولك على فيسبوك، ويمكنك اختبار إذا ما كان التطبيق مفعل بالنقر على “شغل الآن”.

يقول موقع Gizmodo أنَّ جميع بيانات الحساب وبيانات خاصية “أشخاص قد تعرفهم” تُخزَّن على جهاز الكمبيوتر خاصتك، ولا يمكن أن يطّلع عليها القائمون على الخاصية.

بمجرد تفعيلها على حسابك الشخصي على فيسبوك، تتحقق الأداة من اقتراحات الخاصية كل ست ساعات، وتحفظ تلك المعلومات على جهاز الكمبيوتر خاصتك.

هذا يسمح لك بمراجعة مَن يظهر في هذه الاقتراحات، وعدد المرات التي يقترح بها فيسبوك أشخاصاً بعينهم.

كتبت كاشمير: “يراقبك فيسبوك باستمرار. والآن، يمكنك بدورك مراقبته”.