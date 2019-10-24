عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أشارت بوابة التقنيات "هايزه سيكوريتي" إلى تمكن خبراء أمان تكنولوجيا المعلومات من تحديد 4 أدوات إضافية مشبوهة لمتصفح جوجل كروم، تقوم باستدعاء الإعلانات سراً.



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وأوضحت البوابة الألمانية أن هذه الأدوات الإضافية هي: Change HTTP Request Header و Lite Bookmarks و Nyoogle - Custom Logo for Google و Stickies - Chrome's Post-it Notes.

وبينما قامت شركة جوجل بحذف أداتين إضافيتين من متجر تطبيقات كروم ويب ستور، إلا أن الأدوات Nyoogle و Stickies لا تزال متاحة على متجر التطبيقات.

وينصح الخبراء الألمان بضرورة إلغاء تثبيت جميع الأدوات الإضافية من متصفح جوجل كروم، نظراً لأن أضرار هذه البرامج لا تقتصر على إظهار الإعلانات فحسب، بل إنها قد تتيح أيضا إمكانية اختراق الأجهزة والوصول إليها عن بُعد.