دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أغلى دواء في العالم لعلاج مرض جيني يقتل الرضع

أعلنت شركة الدواء الشهيرة نوفارتس عن استعدادها لطرح ما وصفته بأنه أغلى دواء في العالم، والذي سيتمكن للمرة الأولى من علاج مرض جيني شديدة الخطورة يصيب الأطفال الرضع ويؤدي إلى وفاتهم.

ووفقًا لما ذكرته تقارير علمية، فإن شركة الأدوية الأمريكية الشهيرة ستطرح علاجًا جديدًا اسمه زولجينسما، وهو بمثابة علاج جيني لواحد من أخطر الأمراض وأكثرها فتكًا للأطفال الرضع.

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وأوضحت التقارير أن هذا الدواء الجديد يعالج مرض الهزال العضلي أو ضمور العضلات الذي يصيب الأطفال الرضع، حيث يعد دواء زولجينسما أول علاج جيني لهذا المرض الخطير.

وقد خضع دواء زولجينسما للعديد من التجارب المعملية والسريرية الناجحة، حيث أثبت فيها فعاليته وعدم وجود أي آثار جانبية له.

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وأشارت التقارير إلى أن الجرعة الواحدة من هذا الدواء للمريض الواحد يبلغ سعرها 2.1 مليون دولار، وهو ما يجعله يُصنف بأنه أغلى دواء في العالم.

وبحسب توقعات شركة نوفارتس الأمريكية، فإن مبيعات دواءها الجديد زولجينسما ستبلغ 160 مليون دولار أمريكي خلال أول 3 شهور من طرحه. المزيد:

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