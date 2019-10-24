شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد قطان السفير السعودى الأسبق فى مصر يهنئ وزير الخارجية الجديد فيصل بن فرحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ أحمد عبد العزيز قطان، وزير الدولة السعودى لشؤون الدول الإفريقية-السفير الأسبق للمملكة فى مصر- الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على تعينه وزيرا للخارجية.

وقال الوزير قطان عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات "تويتر": "أهنئ سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعودعلى الثقة الملكية الغالية بتعينه وزيرا للخارجية.. راجيا من الله-العلى القدير- أن يوفقه ويسدد خطاه لخدمة ديننا الحنيف ومليكنا المفدى ووطننا الغالى".

وكان وزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية، عادل الجبير، قد هنأ وزير الخارجية الجديد، فيصل بن فرحان، وكتب على تويتر، "أهنئ أخي وزميلي العزيز سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بالثقة الملكية بتعيينه وزيرا للخارجية".

وأضاف: "سموه نموذج مشرف للدبلوماسية السعودية، وأرفع الشكر والتقدير لقيادتنا على دعمها واهتمامها الكبيرين بالأسرة الدبلوماسية السعودية التي نشرف جميعا بالانتساب لها".

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وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء أمس، الأربعاء، عدة أوامر ملكية كان أبرزهم، أمرا ملكيا يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرا للخارجية، بدلًا من إبراهيم العساف.

كما تم تعيين إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء، وإعفاء نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، وعُين بدلا منه صالح بن ناصر بن العلي الجاسر.

وشملت الأوامر الملكية، تعيين عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير، وصالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائبا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.