السلطات الأمنية العراقية تتخذ إجراءات مشددة قبل يومين من المظاهرات المرتقبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة روسيا اليوم، أن السلطات الأمنية في العاصمة العراقية اتخذت إجراءات أمنية مشددة قبل يومين من انطلاق التظاهرات المرتقبة والتي سميت "مظاهرات الخامس والعشرين من أكتوبر".
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله، أمس الأربعاء، إن "حالة الإنذار القصوى ستبدأ يوم غد، ومن المتوقع أن تشهد العاصمة زحاما كبيرا وتشديدا في الإجراءات، تحسبا لأي طارئ قد يحدث قبل يوم التظاهرات وفي يومها".
وتستعد السلطات الأمنية العراقية ليوم الجمعة المقبل، والذي من المتوقع أن تشهد فيه العاصمة بغداد ومدن أخرى في الجنوب تظاهرات كبيرة.
ووجه وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، يوم الاثنين الماضي، بفرض حالة الإنذار القصوى (ج) استعدادا لتظاهرات 25 أكتوبر.
ووفقا لوثيقة عنونت بـ "السرية"، صادرة عن وزارة الداخلية، فإن "حالة الإنذار ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الساعة الثامنة مساء من يوم الخميس 24 أكتوبر".
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