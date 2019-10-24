عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في لفتة إنسانية مؤثرة.. صيني يتزوج من جثمان حبيبته تعبيرا عن حبه لها

الخميس 24 أكتوبر 2019

الخليج 365

قرأ شاب صيني عهد الزواج على جثمان حبيبته المتوفاة بعد صراع طويل مع المرض، في لفتة إنسانية تعبيرا عن حبه لها.



وهدف الشاب الصيني شو شينان، 35 عاما، من تلك الخطوة تحقيق آخر أمنية لرفيقته الراحلة، معبرا عن أمله في أن تحقق مراسم الزواج حلم خطيبته الراحلة في ارتداء فستان الزفاف، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن وسائل الإعلام الصينية.

العروس المتوفاة يانغ ليو ارتدت فستانا أبيض وأحيطت بـ169 باقة من الورود عندما قرأ شو عهد الزواج لها، وشارك في مراسم الزفاف عائلتا وأصدقاء الزوجين، بحسب التقرير.

وقال شو لحبيبته: "زوجتي لا تقلقي.. سأظل أتألم طوال حياتي، لكني لن أستسلم".

ظل شو بجوار جثة يانج لأسبوع كامل عقب وفاتها، كما هي الطقوس في الصين لإظهار الاحترام للموتى.

وقال الزوج المكلوم: "كانت دائما ما تطلب مني ألا أسمح لأحد بالبكاء عند وفاتها. كنت أحبس دموعي، لكني لم أتمالك نفسي عندما بدأت مراسم حرق الجثة".

قصة الزوجين لقيت انتشارا واسعا في الصين، وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام فقد كان الزوجان يستعدان لإتمام مراسم الزفاف بعد قصة حب طويلة، لكن حياتهما انقلبت رأسا على عقب عندما بدأت يانج تشعر بالألم في صدرها.

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ويذكر شو أن يانج خضعت لجراحة وجولات عدة من العلاج الكيميائي، لكنها لم تبكِ أبدا وكانت دائمة الابتسامة.

ووثقت الفتاة علاجها عبر حسابها على موقع "ويبو"، على أمل إلهام مرضى السرطان الآخرين.

وفي عام 2017، تحسنت حالة يانج وبدأ الزوجان في توفير المال لإعداد شقة الزفاف والاستعداد لحفل زفافهما مرة أخرى، بيد أن السرطان عاودها مرة أخرى، قبل أن يتمكنا من إجراء حفلات الزفاف.

أخذ الشاب حبيبته يانج إلى عدد من المستشفيات في جميع أنحاء البلاد في محاولة لإيجاد علاج أفضل.

وقال: "ذهبنا في جميع أنحاء البلاد، وطلب المشورة الطبية أثناء السفر، لقد كانت سنة سعيدة رغم كل شيء".

وأضاف "شو دخلت في غيبوبة منذ 6 أكتوبر/تشرين الأول وأعلنت وفاتها بعد أسبوع".

وقال شو إنه بعد وفاة يانج اكتشف أنها كانت تختار فساتين الزفاف قبل نقلها إلى المستشفى، وعندما علم صاحب المتجر الذي اختارت منه الفستان بالقصة تأثر كثيرا، وأمره باختيار أي فستان يريده مقابل سعر رمزي واحد يوان "11 بنسا أمريكيا".

وأضاف "كل ما يمكنني فعله هو تحقيق رغبتها والسماح لها بارتداء فستان زفاف يلبي رغبتها".

وانتشرت قصة شو ويانج على موقع "ويبو" الذي يشبه "تويتر"، وأشاد مرتادو الموقع بتفاني العريس، وقال أحد المتابعين: "آمل أن يجتمع الحبيبان في الحياة المقبلة".