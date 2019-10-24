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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هواوي تهدد جالاكسي فولد بهاتف ميت إكس الذكي والسعر مفاجأة
الخميس 24 أكتوبر 2019
الخليج 365
بدأت هواوي تكنولوجيز، اليوم الأربعاء، تلقي طلبات في الصين لشراء هاتفها الذكي القابل للطي الذي طال انتظاره؛ إذ تكثف التسويق في البلاد لتعويض ضعف مبيعاتها عالميا في ظل عقوبات أمريكية.
وتم تأجيل إطلاق هاتف ميت إكس الذكي الذي يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس مرتين هذا العام؛ إذ تعرضت هواوي، ثاني أكبر مُصنع للهواتف الذكية في العالم، لاضطرابات في الإمدادات بسبب إدراج الولايات المتحدة الشركة على قائمتها التجارية السوداء في مايو/أيار الماضي.
وتسبب الإجراء في ضربة لمبيعات هواوي من الهواتف الذكية في أوروبا، وهي سوق مهمة لها في الخارج، لكن إيرادات الشركة ارتفعت 27% في الربع الثالث من العام بفضل مبيعات قوية في الصين، وزيادة الشحنات لطرز كانت قد تم إطلاقها قبل الحظر الذي جرى فرضه في مايو/أيار الماضي.
وقال متحدث باسم هواوي إن الهاتف الذكي الجديد منافس لجالاكسي فولد الذي أنتجته سامسونج إلكترونيكس وبدأ بيعه الشهر الماضي، وسيُطلق رسميا في 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بالصين بأسعار تبدأ من 16 ألفا و999 يوان (2403 دولارات).
وقالت الشركة إن خطتها لإطلاقه عالميا لا تزال قيد الاستعراض.
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