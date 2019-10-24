بوتين: روسيا تدعم السودان لتطبيع الوضع السياسي الداخلي

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، دعم بلاده للسودان من أجل تطبيع الوضع السياسي الداخلي.

جاء ذلك لدى لقائه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، على هامش القمة الروسية ـ الإفريقية في مدينة سوتشي الروسية.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن بوتين، أكد عزمه على مواصلة تقديم كل المساعدة والدعم اللازمين لتطبيع الوضع في السودان.

وأشار بوتين، إلى الاستمرار في دعوة المجتمع الدولي للنظر إلى السودان بشكل موضوعي وغير منحاز.

وأضاف: "قبل كل شيء، أن تكون الدول الغربية تجاه المشكلة السودانية نزيهة وموضوعية على أساس احترام سيادة واستقلال وسلامة أراضي السودان".

واعتبر أن السودان يمر بأهم المراحل السياسية الداخلية.

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ولفت بوتين، إلى أن توقيع الإعلان الدستوري، وتشكيل مجلس السيادة والحكومة الانتقالية، خطوات أولى لوضع البلاد على طريق التنمية المستدامة، بحسب المصدر نفسه.

من جانبه، قدم البرهان، شرحا للرئيس الروسي عن العملية السياسية الجارية في البلاد، والخطوات التي اتخذها السودان لتسيير المرحلة الانتقالية وتحقيق السلام.

والثلاثاء، توجه البرهان، إلى سوتشي، للمشاركة في القمة الروسية ـ الإفريقية.

ومن سوتشي، يتوجه البرهان مباشرة إلى العاصمة الأذرية باكو، للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يعقد خلالها عدة لقاءات.

ورافق البرهان، في زيارته، وزيرا الدفاع جمال الدين عمر، والخارجية أسماء محمد عبد الله، والأمين العام لرئاسة الجمهورية محمد علي إبراهيم.

وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.