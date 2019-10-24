"الدفاع الروسية": نفذنا أول دورية شمال سوريا

موسكو/ الخليج 365
نفذت الشرطة العسكرية الروسية أولى دورياتها في شمالي سوريا، وفقا للاتفاق التركي ـ الروسي.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أنه "وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وروسيا، الثلاثاء، بسوتشي، نفذت الشرطة العسكرية الروسية، الأربعاء، دورية في المسارات المحددة شمال سوريا للمرة الأولى".
والثلاثاء، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية ـ روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.
وفي 9 أكتوبر الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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