تركيا تقدم خدمة التعليم لأكثر من 257 ألف طالب في سوريا

قهرمان مرعش / الخليج 365

قال مسؤول في وزارة التربية التركية، الأربعاء، إن بلاده تدير 796 مدرسة، يدرس فيها 257 ألفا و94 طالبا في مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون" شمالي سوريا.

جاء ذلك على لسان منسق سوريا في المديرية العامة للتعليم مدى الحياة بالوزارة إبراهيم خليل أر، خلال مراسم توزيع شهادات في المركز الدولي لأبحاث اللاجئين بولاية قهرمان مرعش.

وأوضح أن تلك المدارس يعمل فيها أكثر من 20 ألف مدرس وموظف.

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وأضاف أنهم يتولون بالتعاون مع وزارة التربية تنفيذ العديد من المشاريع التربوية في منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، من إعداد الكتب وتوفيرها وطباعتها وتوزيعها.

ولفت إلى أنهم يقومون بإنشاء 250 مكتبة في 250 مدرسة بمنطقة "غصن الزيتون".

وكان الجيشان التركي والسوري الحر، تمكنا خلال عملية "درع الفرات" من تطهير مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب، من تنظيم "داعش" الإرهابي في الفترة بين أغسطس/ آب 2016، ومارس/ آذار 2017.



كما نفذ الجيش التركي في 24 مارس 2018، بالتنسيق مع الجيش الحر، عملية "غصن الزيتون"، وحرر منطقة عفرين بالكامل من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، بعد 64 يوما من انطلاقها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.