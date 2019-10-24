برشلونة يتخطى عقبة براغ.. وإنتر يسقط دورتموند بثنائية

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق برشلونة الأسباني فوزا عسيرا 2 / 1 على مضيفه سلافيا براغ التشيكي اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة للمجموعة التي شهدت أيضا انتصارا ثمينا لإنتر الإيطالي 2 / صفر على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، انفرد النادي الأسباني بصدارة ترتيب المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وارتفع رصيد برشلونة إلى سبع نقاط في الصدارة، فيما احتل إنتر المركز الثاني برصيد أربع نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على دورتموند، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، وقبع سلافيا في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة وحيدة، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي.

Advertisements

وافتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل مبكرا لبرشلونة في الدقيقة الثالثة، غير أن يان بوريل أدرك التعادل لسلافيا في الدقيقة .5، وجاء هدف الفوز الثمين لبرشلونة عبر النيران الصديقة عن طريق النيجيري بيتر أولاينكا لاعب سلافيا، الذي أحرز هدفا عكسيا في الدقيقة 57، ليمنح الفريق الأسباني فوزه السادس على التوالي في مختلف المسابقات.

وعلى ملعب (جوتسيبي مياتزا)، انتزع إنتر فوزه الأول في المجموعة، عقب تغلبه 2 / صفر على ضيفه بوروسيا دورتموند.

وتقدم لاوتارو مارتينيز لإنتر في الدقيقة 22، قبل أن يهدر نفس اللاعب ركلة جزاء في الدقيقة 82، وأطلق إنتر رصاصة الرحمة على آمال دورتموند في التعادل، بعدما أضاف أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 89.