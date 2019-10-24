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ليفربول يسحق جينك خارج الديار ونابولي يتصدر المجموعة في دوري الأبطال

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

نجح فريق الإنجليزي، في تحقيق فوز ساحق على مضيفه جينك البلجيكي بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز أهداف ليفربول كل من: تشامبرلين هدفين في الدقيقتين 2، و57، ساديو ماني في الدقيقة 77، ثم محمد صلاح في الدقيقة 87، فيما سجل هدف جينك الوحيد أودي في الدقيقة 88.

وفي نفس البطولة، تمكن نابولي من الفوز على سالزبورج بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة ذاتها لحساب نفس المجموعة.

وبتلك النتيجة، احتل نابولي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ثم ليفربول بـ6 نقاط، و يأتي ريد بول سالزبورج ثالثا بـ3 نقاط، وتذيل جينك المجموعة بنقطة وحيدة.

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