شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تمنع الفول السوداني بجميع المدارس الابتدائية والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، منع بيع منتجات الفول السوداني في جميع مدارس المرحلة الابتدائية.
وأشارت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أنها اتخذت هذا القرار؛ لكون الفول السوداني من أشهر مسببات الحساسية لدى الأطفال.
ودعت وزارة الصحة، إلى الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار على الرقم المخصص للبلاغات الصحية (937).
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