اخبار الخليج

قائد كردي يقول على تويتر إن ترامب وعد بالحفاظ على دعم طويل الأمد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني خلال مقابلة مع رويترز في عين عيسى بسوريا يوم 13 ديسمبر 2018

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني يوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد بالحفاظ على دعم طويل الأمد للقوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على قطاعات كبيرة في شمال شرق سوريا.

وأضاف كوباني، الذي قال إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب، في تغريدة على تويتر أن ترامب تعهد بمواصلة الدعم في ”مجالات مختلفة“.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائد كردي يقول على تويتر إن ترامب وعد بالحفاظ على دعم طويل الأمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا