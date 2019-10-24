قائد كردي يقول على تويتر إن ترامب وعد بالحفاظ على دعم طويل الأمد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني خلال مقابلة مع رويترز في عين عيسى بسوريا يوم 13 ديسمبر 2018

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني يوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد بالحفاظ على دعم طويل الأمد للقوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على قطاعات كبيرة في شمال شرق سوريا.

وأضاف كوباني، الذي قال إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب، في تغريدة على تويتر أن ترامب تعهد بمواصلة الدعم في ”مجالات مختلفة“.