قائد كردي يقول على تويتر إن ترامب وعد بالحفاظ على دعم طويل الأمد

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني يوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد بالحفاظ على دعم طويل الأمد للقوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على قطاعات كبيرة في شمال شرق سوريا.
وأضاف كوباني، الذي قال إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب، في تغريدة على تويتر أن ترامب تعهد بمواصلة الدعم في ”مجالات مختلفة“.
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