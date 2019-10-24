محمد بن زايد: ماضون بعزم من أجل عالم خال من شلل الأطفال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عزم دولة الإمارات العربية المتحدة على مضاعفة الجهود ومواصلة العمل من أجل عالم خال من شلل الأطفال.

وقال سموه عبر «تويتر»: «في اليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال، نجدد عزمنا على مضاعفة الجهود ومواصلة العمل من أجل عالم خال من هذا المرض... خطونا خطوات مهمة وناجحة لتحقيق هذا الهدف الإنساني بالتعاون مع شركائنا في مكافحة الأمراض وتنمية المجتمعات #GPEI».

وأرفق سموه التغريدة بمقطع فيديو تعريفي بجهود دولة الإمارات في مكافحة شلل الأطفال، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال، كشف عن تحقيق تقدم هائل، حيث قدمت الحملة الإماراتية للتطعيم ضد شلل الأطفال منذ عام 2014 نحو 417 مليون جرعة من لقاحات شلل الأطفال، وحشدت قدرات 106 آلاف عامل صحي في المجتمعات المحلية.. لتصل إلى نحو 16 مليون طفل في باكستان شهرياً.