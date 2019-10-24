اللبنانيون يتمسكون بالشارع.. وخيارات الحكومة تضيق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

تمسك اللبنانيون، أمس، بانتفاضتهم الشعبية المتواصلة لليوم السابع على التوالي، واستمرت الاعتصامات والتظاهرات في شوارع بيروت وطرابلس، وبقية المدن والقرى الأخرى، بينما بدأت الخيارات تضيق أمام النخب السياسية والحكومة، وشدد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار والحرص على فتح الطرق

وحذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من دخول البلاد في دوامة الفراغ، في وقت لجأ الجيش اللبناني إلى إعادة فتح الطرق الرئيسية بالقوة، ما أدى إلى حصول اشتباكات مع المتظاهرين أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى، بينما خطا القضاء اللبناني أولى خطواته ضد فساد الطبقة السياسية، وادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي وابنه وشقيقه وعلى بنك عودة بجرم «الإثراء غير المشروع»، من طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم. وفي تطور لافت، أعربت قيادات دينية بينها مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن دعمها لمطالب الانتفاضة الشعبية المحقة، داعية الحكومة إلى النظر إليها والتعامل معها بإيجابية.