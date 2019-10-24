قوات روسية تعبر الفرات باتجاه الحدود السورية ــ التركية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الحكومة السورية ستقيم 15 مركزاً على الحدود مع تركيا، في وقت عبرت وحدات من الشرطة الروسية نهر الفرات ودخلت كوباني (عين العرب)، ونفت أن يكون الأتراك قد دخلوا منبج، فيما أعلنت أنقرة أنه لا حاجة لاستئناف العملية العسكرية التي أوقفتها لمدة 120 ساعة وقالت إنها ستقيم مراكز أمنية في المنطقة الآمنة، وشدد الرئيس التركي على أنه لن يقبل بأن يتواجد الأكراد في المنطقة الحدودية تحت عباءة القوات السورية.

وقالت «الدفاع الروسية»، إن إقامة المراكز الحدودية واردة في اتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا، الثلاثاء، وأضافت أن الجيش السوري يعتزم إنشاء 15 نقطة مراقبة على طول الحدود مع تركيا. وبحسب الخريطة التي عرضتها الوزارة فإن نقاط المراقبة للجيش السوري سيجري إنشاؤها خارج مناطق عمليات الجيش التركي.

من جهة أخرى، عبرت قوات روسية، أمس الأربعاء، نهر الفرات في سوريا متجهة إلى الحدود مع تركيا في إطار الاتفاق الروسي التركي. وقالت الدفاع الروسية إن «رتلاً للشرطة العسكرية الروسية عبر الفرات، ووصل إلى مدينة كوباني (عين العرب) ظهر الأربعاء. وأضافت أن الشرطة العسكرية «ستساعد في انسحاب وحدات حماية الشعب (الكردية)، وإزالة سلاحها على عمق 30 كلم» في القسم الأكبر من شمال شرق سوريا .

وقال ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي إن الحكومة السورية يتعين أن تستعيد سيطرتها على كافة منشآت النفط في شمال شرق البلاد. وأكد أنه لا وجود للقوات التركية في منبج، وكوباني، بموجب الاتفاق الروسي التركي.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ «الولايات المتحدة كانت في السنوات الأخيرة، الحليف الأقرب للأكراد. ولكن، في الختام، تخلّت الولايات المتحدة عن الأكراد، وبالتالي خانتهم». وأضاف أنّه في حال لم تنسحب القوى الكردية ستجد نفسها في مواجهة الجيش التركي.

وقالت مصادر أمنية تركية، إن أنقرة تعيد تقييم خطتها لإقامة 12 موقعاً للمراقبة في شمال شرق سوريا. وذكرت المصادر أنه ليس هناك حاجة لعملية عسكرية جديدة في أعقاب انسحاب المقاتلين الاكراد السورية من المنطقة التي سيطرت عليها القوات التركية، مشيرة إلى أنّ الولايات المتّحدة أبلغت أنقرة أنّ انسحاب القوات الكردية من المناطق الحدودية قد «أنجز». إلى جانب ذلك، قال الرئيس التركي أردوغان، الأربعاء، إن نظيره الروسي أكد له أن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية لن يُسمح لها بالبقاء في سوريا على الحدود مع تركيا تحت «عباءة حكومة الأسد».