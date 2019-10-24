شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: فيصل بن فرحان للخارجية والعساف وزير دولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأربعاء، أمراً ملكياً يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية، بدلاً من إبراهيم العساف، الذي تم تعيينه وزير دولة، وعضواً بمجلس الوزراء.
وجاء أيضاً في الأمر الملكي إعفاء نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، وعين بدلاً منه صالح بن ناصر بن العلي الجاسر.
وعين أيضاً عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير، وصالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.
كذلك عين عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.
كما عين طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.(واس)
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