محمد بن راشد يحدّد 10 صفات للشخصية الإماراتية على وسائل التواصل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” حدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مميزات الشخصية الإماراتية على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر سموه سؤالاً عن المميزات الواجبة لهذه الشخصية، أتبعه بعشر نقاط جمعت عدة خصال منها الأخلاق والثقافة والابتعاد عن الشتائم وخدش الحياء وتقدير الكلمة الطيبة والتفاعل الإيجابي.

وقال سموه عبر «تويتر»: «ما هي مميزات الشخصية الإماراتية التي نريدها على وسائل التواصل الاجتماعي؟»

1 تمثل صورة زايد وأخلاق زايد في تفاعلها مع الناس

2 تعكس الاطلاع والثقافة والمستوى المتحضر الذي وصلته الإمارات

3تبتعد عن السباب والشتائم وكل ما يخدش الحياء في الحديث

4 علمية.. تستخدم الحجة والمنطق في الحوار

5 تقدر الكلمة الطيبة والصورة الجميلة والتفاعل الإيجابي مع الأفكار والثقافات والمجتمعات مميزات الشخصية الإماراتية

6 نافعة للآخرين بالمعلومة وناشرة للأفكار والمبادرات المجتمعية والإنسانية التي يزخر بها الوطن

7 مندمجة مع محيطها العالمي.. تتحدث لغته وتتناول قضاياه وتتفاعل مع مستقبله

8 واثقة بنفسها.. تتقبل الاختلاف وتبني جسوراً مع غيرها من الشعوب

9 تعكس تواضع الإماراتي وطيبته ومحبته للآخرين وانفتاحه على بقية الشعوب

10 تعشق وطنها وتفتخر به وتضحي من أجله



