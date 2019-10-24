مكتوم بن محمد ينشئ لجنة التظلمات في جهاز الرقابة المالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس جهاز الرقابة المالية القرار رقم (1) لعام 2019؛ لتشكيل لجنة التظلمات بجهاز الرقابة المالية التي تختص بالنظر والفصل في التظلمات التي تقدم إليها من موظفي الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بشأن الجزاءات التأديبية المفروضة عليهم.

وحسب ما أوردت الجريدة الرسمية، ووفقاً للمادة (1) من القرار رقم (1) لعام 2019، تتألف اللجنة من ممثل عن الجهاز رئيساً، إلى جانب ممثلين اثنين عن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي عضوين، إضافة إلى ممثل عن الجهاز عضواً، وممثل عن الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز التي يتبع لها الموظف المتظلم عضواً.

ويشترط القرار في رئيس وعضو اللجنة: ألا يكون زوجاً أو قريباً للموظف المتظلم حتى الدرجة الرابعة، وألا يكون رئيساً مباشراً للموظف المتظلم أو مسؤولاً عن الوحدة التنظيمية التي يعمل لديها، وألا تقل درجته الوظيفية عن درجة الموظف المتظلم، وألا يكون عضواً في لجنة التظلمات والشكاوى في الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز، وألا يكون طرفاً في موضوع التظلم المقدم من الموظف المتظلم، وألا يكون قد سبق له أن قدم أي تقرير يتعلق بالتظلم، أو أبدى رأياً أو أصدر قراراً فيه.

اختصاصات اللجنة

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ومن بين اختصاصات اللجنة وقف الموظف المخالف عن العمل مؤقتاً إلى حين اكتمال إجراءات التحقيق لدى الجهاز، وتوقيع جزاء تأديبي أشد من الجزاء التأديبي المفروض من لجنة المخالفات الإدارية في الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز؛ بسبب عدم تناسب الجزاء التأديبي مع جسامة المخالفة المرتكبة من قبل الموظف.

ولا تختص اللجنة بالنظر في أي تظلم يدخل في اختصاص الجهات القضائية المختصة أو لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، أو لجنة التظلمات المركزية العسكرية بدبي، ولجان التظلمات والشكاوى في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، ولجان التظلمات والشكاوى في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، والتي لديها تشريعات خاصة بنظر التظلمات والشكاوى.

كما لا تختص اللجنة بالنظر في أي تظلم يكون موضوعه منظوراً أمام القضاء أو صدر بشأنه حكم قضائي بات. ولفتت المادة رقم (3) من القرار إلى أنه يجب ألا يترتب على تقديم الموظف التظلم إلى اللجنة إلحاق الضرر به بأي شكل من الأشكال، كما عليه أن يقدم التظلم إلى اللجنة بشكل مكتوب ووفق الإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.

ومن صلاحيات اللجنة سماع إفادة المتظلم، ودراسة المستندات المؤيدة لإفادته، وإجراء المعاينة أو التحقيقات التكميلية وطلب تزويدها بالوثائق اللازمة، كما يحق لها دعوة أي موظف من موظفي الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز أو أي جهة أخرى ذات صلة بموضوع التظلم لحضور جلساتها، ودعوة من تراه مناسباً لسماع أقواله. ويمكن للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها.

ويجوز للجنة البت في التظلم إذا تبين لها أن المستندات والوثائق المقدمة إليها كافية لذلك. وإذا تبين لها أن موضوع التظلم ينطوي على مخالفة إدارية أو جريمة جزائية، فعليها إحالة الموضوع إلى الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز.

ويكون موعد التظلم خلال 15 يوماً من علم الموظف بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، أو يعد الجزاء التأديبي نهائياً وغير قابل للطعن فيه. ويتعين على اللجنة إصدار قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمها. ويبلغ المتظلم بقرار اللجنة خلال 5 أيام من تاريخ صدوره. وتكون كافة القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة للموظف المتظلم والجهة الخاضعة لرقابة الجهاز، وعلى الجهة تنفيذ قرار اللجنة الصادر في شأن التظلم. ويجوز للموظف سحب التظلم المقدم من قبله بشكل مكتوب قبل البت فيه من قبل اللجنة، ولا يجوز له بعد ذلك تقديم أي تظلم على الموضوع ذاته، ما لم يقدم تبريراً تقبله اللجنة.

وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، كما يجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة، ويكون للجنة مقرر يتم اختياره من مدير عام الجهاز، وتناط به مهمة التنسيق لعقد اجتماعات وجلسات اللجنة.

سرية الجلسات

ووفق المادة 7 من قرار إنشاء اللجنة على أعضاء اللجنة المحافظة على سرية الجلسات والمداولات والمعلومات التي تم الإطلاع عليها بحكم عضويتهم في اللجنة، وعدم إفشائها أو استخراج أي صورة عنها إلا بموافقة مدير عام الجهاز.